В Хмельницкой области водитель микроавтобуса сбил 13-летнего мальчика: ребенка госпитализировали (фото)

У подростка – перелом ноги.

В с. Копачевка Хмельницкой области микроавтобус сбил 13-летнего подростка. ДТП случилось 5 февраля около 15:30.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, 63-летний житель с. Завалийки, за рулем микроавтобуса "Форд Транзит", совершил наезд на 13-летнего местного жителя.

В результате ДТП подросток получил перелом ноги и был госпитализирован в травматологическое отделение Хмельницкой городской детской больницы.

Автомобиль правоохранители поместили на арестплощадку. По этому факту следователи Хмельницкого райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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