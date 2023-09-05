В Хмельницкой области военные через Интернет продавали ворованную амуницию ВСУ — фото

ГБР разоблачило преступную схему продаж через Интернет похищенной амуниции для украинских военных.
В Хмельницкой области правоохранители разоблачили двух военных и трех гражданских, которые продавали через Интернет похищенную из воинской части одежду и другую военную амуницию.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Так, злоумышленники онлайн продавали термобелье, военную форму, саперные лопатки, военные фляги, военную обувь. На этикетках было указано "Собственность ВСУ. Не для продажи".
Правонарушители развернули свою деятельность в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. К схеме были привлечены по меньшей мере два военнослужащих одной из воинских частей и еще три гражданских лица.
Военные похищали имущество, приобретенное на средства государства, и передавали гражданским участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей через Интернет-платформу.
Также злоумышленники принимали и отдельные "заказы" от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу. Вырученные деньги они делили между собой.
"31 августа 2023 года правоохранители провели 15 обысков на складах воинской части, по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, и месту хранения похищенного имущества. По результатам обысков обнаружены и изъяты банковские карточки, средства связи, записи с "черной бухгалтерией", тысячи единиц военного снаряжения. Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена по результатам экспертиз", — говорится в сообщении.
Предварительная квалификация правонарушения: похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.
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