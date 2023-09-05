В Хмельницкой области военные через Интернет продавали ворованную амуницию ВСУ — фото

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили двух военных и трех гражданских, которые продавали через Интернет похищенную из воинской части одежду и другую военную амуницию.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Так, злоумышленники онлайн продавали термобелье, военную форму, саперные лопатки, военные фляги, военную обувь. На этикетках было указано "Собственность ВСУ. Не для продажи".

Украденная военная амуниция для ВСУ

Украденная военная амуниция для ВСУ

Задержанные военные, подозреваемые в похищении вещей для ВСУ

Украденная военная амуниция для ВСУ

Правонарушители развернули свою деятельность в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. К схеме были привлечены по меньшей мере два военнослужащих одной из воинских частей и еще три гражданских лица.

Военные похищали имущество, приобретенное на средства государства, и передавали гражданским участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей через Интернет-платформу.

Также злоумышленники принимали и отдельные "заказы" от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу. Вырученные деньги они делили между собой.

"31 августа 2023 года правоохранители провели 15 обысков на складах воинской части, по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, и месту хранения похищенного имущества. По результатам обысков обнаружены и изъяты банковские карточки, средства связи, записи с "черной бухгалтерией", тысячи единиц военного снаряжения. Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена по результатам экспертиз", — говорится в сообщении.

Предварительная квалификация правонарушения: похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

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