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В Хмельницкой области возобновили энергоснабжение в населенных пунктах, обесточенных в результате атаки беспилотников

В Хмельницкой области возобновили энергоснабжение в населенных пунктах, обесточенных в результате атаки беспилотников

Из-за атаки вражеских дронов были обесточены несколько населенных пунктов / Фото: Полиция Киевской области

В ряде населенных пунктов снова есть свет.

В Хмельницкой области все населенные пункты, обесточенные в результате ночной вражеской атаки, заживлены.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА в социальных сетях.

"Спасибо нашим энергетикам за работу 24/7", — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью против 6 марта в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В регионе работали силы ПВО. Впрочем, возникли повреждения инфраструктуры.

Поэтому остаются обесточенными несколько населенных пунктов в регионе. Кроме того, произошло повреждение крыши и потолка частного дома. Погибших и травмированных нет, подчеркнул Тюрин.

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