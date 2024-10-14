В Хмельницкой области врачи из ВВК подделывали медицинские выводы для военнообязанных

В Хмельницкой области врачи выписывали фальшивые медицинские выписки для мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Сообщается, что в ходе обысков изъяли деньги и записные книжки с именами клиентов. Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества

Полицейские установили, что заместитель председателя военно-врачебной комиссии организовала схему, в которую привлекла врача экстренной медицинской помощи. Их деятельность заключалась в предоставлении мужчинам призывного возраста возможности получить группу инвалидности, что позволяло избежать призыва в Вооруженные силы Украины. Для этого злоумышленники вносили в медицинские документы ложную информацию о наличии у них заболевания. После этого эти документы передавались на рассмотрение военно-врачебной комиссии, где принимались положительные решения.

Стоимость таких "услуг" колебалась от 3000 до 8000 долларов. 10 октября оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области задержали врача подстанции при получении очередной суммы денег. В ходе обысков у злоумышленников было изъято 182 000 долларов и 6500 евро, что в эквиваленте составляет почти 8 миллионов гривен. Также были найдены черновые записи с фамилиями клиентов, диагнозами и суммами денег.

На основе собранных доказательств следователи под руководством Хмельницкой областной прокуратуры объявили подозрение заместителю председателя военно-врачебной комиссии и врачу экстренной медицинской помощи. Их действия квалифицированы по статье 369-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос о мерах предосторожности для подозреваемых, а полицейские продолжают устанавливать всех участников схемы и лиц, воспользовавшихся их услугами.

Напомним, служба безопасности Украины сообщила о подозрении 31 человеку в совершении коррупционных правонарушений. С начала 2024 года открыто 14 уголовных производств в отношении неправомерных действий сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК).

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