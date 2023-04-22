В Хмельницкой области врачи зарабатывали на подделке медицинских справок для мобилизованных: что известно

Сумма вознаграждения в зависимости от пакета документов колебалась от двух до пяти тысяч долларов.

В Хмельницкой области разоблачена группа врачей, которые зарабатывали на поддельные медицинской документации. В том числе и для мужчин, подлежащих мобилизации.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Следствие установило, что преступную схему по незаконному бизнесу организовали глава врачебной комиссии одного из медучреждений региона, руководство больницы, специализированные врачи и пособники. Участники бизнеса изготовляли и выдавали документы, оформляли фиктивные истории болезни и способствовали получению групп инвалидности. Кроме того, злоумышленники изготовляли документы, позволяющие уклониться от военной службы и уехать за границу.

Отмечается, что так называемые доверенные лица медработников подыскивали "клиентов" и собирали их личные документы. Посредником между врачами и пособниками выступала медсестра. За 100 долларов в день она регистрировала полученные документы, отвечала за получение и передачу денег организатору "схемы".

Сумма вознаграждения в зависимости от пакета документов колебалась от двух до пяти тысяч долларов. Во время обысков в служебных кабинетах, по месту жительства фигурантов и их авто изъяты деньги в национальной и иностранной валюте. В общей сложности более 7 млн грн.

Правоохранители задокументировали факт получения и распределения между тремя участниками схемы 4600 долларов США. Председателя врачебной комиссии, медсестру и одного из доверенных лиц задержали.

В Хмельницкой области врачи зарабатывали от 2 до 5 тысяч долларов на подделке медицинских справок.

Все трое задержанных сообщены о подозрении в злоупотреблении влиянием. Решается вопрос об избрании "бизнесменам" меры пресечения, а также сообщение о подозрении другим участникам схемы.

Как сообщалось, в Хмельницкой области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации. Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и приговорил к 4 годам лишения свободы.

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