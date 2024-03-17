В Хмельницкой области временно закрыто движение для одного из поездов: что произошло

"Укрзалізниця" будет сообщать об изменениях в ситуации.

В связи с деформацией земляного полотна на перегоне Негин – Гуменцы в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода).

Об этом сообщает "Укрзалізниця" в социальных сетях.

Конечная станция для этого рейса в 08:12 вынуждена стать Нигином.

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"О ходе ремонтных работ мы будем извещать дополнительно, сейчас извиняемся за изменения в маршруте из-за форс-мажорных обстоятельств", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Укрзалізниця" анонсировала продажу онлайн-билетов в Австрию и Венгрию. На первом этапе онлайн билеты будут доступны в сообщении Украина – Австрия и обратно.

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