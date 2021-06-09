В Хмельницкой области второклассница отрезала свои длинные волосы, чтобы помочь онкобольной девочке

Школьница заболела раком крови.

В Хмельницкой области второклассница отрезала свои волосы для спасения больной девочки.

Об этом сообщает Telegram канал Хмельницкий LIVE.

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Жительница Шепетовки Ульяна Громова отрезала свои длинные волосы и продала их. Благодаря продаже удалось перечислить более 2500 гривен, рассказала организатор благотворительного сбора Ирина Александрук.

Эти средства перечислили жительнице города, 10-летней школьнице Валерии Решетарчук. Девочка заболела раком крови и нуждается в трансплантации костного мозга. Операция будет стоить 180 тыс. евро.

Как сообщалось, 5-летняя винничанка Таня Посоюзна согласилась срезать длинную косу и продать волосы, чтобы купить специальное питание для онкобольного мальчика. 10-летний Артемка болеет лейкозом.

Новости Украины 5-летняя винничанка срезала косу и продала волосы, чтобы помочь мальчику с онко

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