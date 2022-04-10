В Хмельницкой области высадили парк как память о погибших на войне детях: деревья украсили ангелочками

В Хмельницкой области высадили парк как память о погибших на войне детях: деревья украсили ангелочками

Также в парке был установлен крест.

В селе Давыдковцы Хмельницкой области создали импровизированный парк, напоминающий о погибших во время войны детей.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на инициатор создания парка Наталию Коцюбу.

В парке высадили около 200 деревьев, среди которых дубы, ели, калина и сирень. Кроме того, там был установлен крест. Его украсили детскими игрушками, а высаженные деревья бумажными ангелочками.

"Более месяца идет бойня, страшная кровавая бойня у нас, которая уносит жизни детей, ни в чем не повинных детей. И мы с общиной, так как мы мамы и много у нас молодых мам, очень тяжело это переживаем. Мы подали такую идею, что давайте сделаем у нас Парк памяти этим деткам. Я думаю, что это будет хорошее место памяти об этих детишках. И деревья будут символизировать их земную жизнь, а помнить мы их будем в своих сердцах вечно", — говорит. Наталья Коцюба.

В парке в будущем планируют установить часовню.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны в Украине российские кафиры убили 177 детей, более 336 получили ранения. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 108, Киевской – 93, Харьковской – 76, Черниговской – 51, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.