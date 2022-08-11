В Хмельницкой области за коллаборационизм осудили советника городского головы

В Хмельницкой области обнаружили и осудили дежурного коллаборанта.

Сторонником "русского мира" оказался советник городского головы одного из местных советов области. Чиновника признали виновным в осуществлении коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

Отмечается, что в апреле 2022-го в исполнительном комитете при обсуждении происходящих на территории страны событий мужчина публично отрицал факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Приговором Староконстантиновского районного суда предатель осужден. Ему назначена максимальная мера наказания: лишена права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги, сроком на 15 лет.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске арестовали пророссийского 63-летнего пропагандиста. Ему сообщили о подозрении за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, а также глорификацию ее участников. Злоумышленника взяли под стражу по ходатайству прокуроров.

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