В Хмельницкой области задержали военного с пакетом амфетамина и 30 свертками марихуаны: фото

В Хмельницкой области задержали военного с пакетом амфетамина и 30 свертками марихуаны: фото

Военнослужащий торговал наркотиками.

В Хмельницкой области полицейские задержали военнослужащего с пакетом амфетамина — накотитичним средством. Кроме того у военного нашли 30 свертков фольги с каннабисом, которые он планировал продать.

Об этом сообщает пресс-служба отдела полиции №1 Хмельницкого районного управления.

"Таким образом работники полиции пресекли распространение наркотических средств и не допустили попадания их в молодежную среду", — йжеться в сообщении.

За содеянное военному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По факту происшествия открыто уголовное производство, задержанному объявлено о подозрении по части 2 статьи 307 УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве будут судить полицейского за регулярный сбыт наркотиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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