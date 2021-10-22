В Хмельницкой области задержали военного с пакетом амфетамина и 30 свертками марихуаны: фото

Военнослужащий торговал наркотиками.
В Хмельницкой области полицейские задержали военнослужащего с пакетом амфетамина — накотитичним средством. Кроме того у военного нашли 30 свертков фольги с каннабисом, которые он планировал продать.
Об этом сообщает пресс-служба отдела полиции №1 Хмельницкого районного управления.
"Таким образом работники полиции пресекли распространение наркотических средств и не допустили попадания их в молодежную среду", — йжеться в сообщении.
За содеянное военному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По факту происшествия открыто уголовное производство, задержанному объявлено о подозрении по части 2 статьи 307 УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киеве будут судить полицейского за регулярный сбыт наркотиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.