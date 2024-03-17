Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Хмельницкой области задерживается ряд поездов: названы маршруты

В Хмельницкой области задерживается ряд поездов: названы маршруты

В Хмельницкой области из-за форс-мажорных обстоятельств временно закрыли движение поезда / Фото: Укрзализныця

О ходе ремонтных работ пассажирам известят позже.

На перегоне "Нигин-Гуменцы" в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 "Киев-Каменец-Подольский" (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода).

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Причиной закрытия стала деформация полотна на перегоне "Нигин-Гуменцы".

На некоторое время будут внесены коррективы в маршруты трех пригородных поездов:

  • 6382 Ларга — Каменец-Подольский (вместо Ларга — Хмельницкий)
  • 6383 Хмельницкий – Негин (вместо Хмельницкий – Ларга)
  • 6384 Нигин — Гречаны (вместо Ларга — Гречаны)

Поезд сообщения №139/140 "Киев — Каменец-Подольский" уже ограничен до/со станции Нигин.

Конечная станция для поезда №139/140 "Киев-Каменец-Подольский" в 08:12 вынуждена стать Нигиной, добавили в ведомстве. О ходе ремонтных работ в компании сообщат дополнительно.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в популярные уголки Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация