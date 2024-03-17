В Хмельницкой области задерживается ряд поездов: названы маршруты

О ходе ремонтных работ пассажирам известят позже.

На перегоне "Нигин-Гуменцы" в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 "Киев-Каменец-Подольский" (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода).

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Причиной закрытия стала деформация полотна на перегоне "Нигин-Гуменцы".

На некоторое время будут внесены коррективы в маршруты трех пригородных поездов:

6382 Ларга — Каменец-Подольский (вместо Ларга — Хмельницкий)

6383 Хмельницкий – Негин (вместо Хмельницкий – Ларга)

6384 Нигин — Гречаны (вместо Ларга — Гречаны)

Поезд сообщения №139/140 "Киев — Каменец-Подольский" уже ограничен до/со станции Нигин.

Конечная станция для поезда №139/140 "Киев-Каменец-Подольский" в 08:12 вынуждена стать Нигиной, добавили в ведомстве. О ходе ремонтных работ в компании сообщат дополнительно.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в популярные уголки Украины.

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