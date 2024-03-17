В Хмельницкой области задерживается ряд поездов: названы маршруты

О ходе ремонтных работ пассажирам известят позже.
На перегоне "Нигин-Гуменцы" в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 "Киев-Каменец-Подольский" (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода).
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Причиной закрытия стала деформация полотна на перегоне "Нигин-Гуменцы".
На некоторое время будут внесены коррективы в маршруты трех пригородных поездов:
- 6382 Ларга — Каменец-Подольский (вместо Ларга — Хмельницкий)
- 6383 Хмельницкий – Негин (вместо Хмельницкий – Ларга)
- 6384 Нигин — Гречаны (вместо Ларга — Гречаны)
Поезд сообщения №139/140 "Киев — Каменец-Подольский" уже ограничен до/со станции Нигин.
Конечная станция для поезда №139/140 "Киев-Каменец-Подольский" в 08:12 вынуждена стать Нигиной, добавили в ведомстве. О ходе ремонтных работ в компании сообщат дополнительно.
Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в популярные уголки Украины.