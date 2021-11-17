В Хмельницкой области загорелся жилой дом: погибли два человека

Обстоятельства смерти двух человек расследуют полиция.
В селе Кисиловка Каменец-Подольского района Хмельницкой области в ночь на 17 ноября вспыхнул жилой дом. На месте пожара обнаружили тела двух человек.
Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.
Возгорание произошло в 2:23. На место пожара сразу прибыли спасатели, которые в 2.56 ликвидировали пожар. Огонь охватил почти весь дом на площади 80 квадратных метров. На месте происшествия нашли мертвыми двух мужчин в возрасте 61 и 33 лет.
По предварительным данным, причиной пожара может быть неосторожность при курении. Обстоятельства смерти двух человек расследует полиция.
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