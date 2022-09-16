В Хмельницкой области запретили проводить массовые мероприятия: что известно

На территории Хмельницкой области теперь нельзя проводить массовые мероприятия.

Запрет не распространяется на религиозные мероприятия. Впрочем, проводить их должны в "помещениях культовых сооружений и прилегающих к ним территорий". Более того, эти помещения должны быть обеспечены укрытиями для всех участников на случай воздушной тревоги.

Об этом говорится в приказе, который издал руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий 14 сентября 2022 года.

В документе говорится о запрете любых массовых мероприятий в регионе. Запрещено проведение:

мирных собраний,

митингов,

походов и демонстраций,

других массовых мероприятий,

погребальных ритуалов,

мероприятий, связанных с чествованием погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Впрочем, в документе отмечается, что при необходимости массовое мероприятие можно провести. Для получения разрешения на проведение начальники Хмельницкой, Каменец-Подольской и Шепетовской районных военных администраций должны направить обоснованные обращения в Департамент информационной деятельности, культуры, национальностей и религий ОВА.

После этого обращение будет рассмотрено на заседании Совета обороны. Поэтому направлять документ советуют не позднее 10-дневного срока до даты проведения мероприятия.

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В документе подчеркивают, что такое нововведение было сделано с целью обеспечения безопасности граждан и порядка в области.

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