В Хмельницкой области женщина забила молотком собственного мужчину в постели

Каменец-Подольский горрайонный суд вынес приговор 38-летней местной жительнице за убийство мужчины.

Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.

"Муж пришел домой под хмельком и между парой возникла ссора. Женщина взяла из подсобного помещения молоток и нанесла, по меньшей мере, семь ударов по голове пострадавшему, который лежал на кровати. От полученных травм он скончался на месте", – говорится в сообщении.

До приговора суда обвиняемая находилась под стражей. Суд назначил ей наказание – лишение свободы на десять лет.

Ранее стало известно, что в одесском общежитии убили мужчину. Его тело обнаружили на лестнице.

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