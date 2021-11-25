В Хмельницкой области женщину осудили и заставили вернуть 92 тыс. грн помощи на ребенка: причина

В Хмельницкой области женщину осудили и заставили вернуть 92 тыс. грн помощи на ребенка: причина

Подозреваемая получала выплаты на ребенка, как одинокая мать.

В Хмельницкой области женщину заставили вернуть более 92 тыс. грн помощи на ребенка. Также ее приговорили к полутора годам лишения свободы с испытательным сроком один год.

Об этом говорится в приговоре Летичевского районного суда Хмельницкой области.

Суд установил, что женщина без регистрации брака проживала одной семьей с мужчиной с конца 2010 года. В 2011 году у пары родился ребенок. Тогда женщина заполнила документы на получение помощи от государства, как одинокая мать, и получала ее до 2020 года, хотя и продолжала проживать с отцом ребенка. Женщина получила 92 789 грн помощи от государства из-за того, что самостоятельно воспитывала сына.

На суде женщина свою вину признала, раскаялась и просила строго ее не наказывать.

Представитель управления социальной защиты населения Летичевской РГА сообщила, что подозреваемая обратилась к ним, заполнила все данные и предоставила документы, что она одинокая мать, однако во время проверки выяснилось, что подсудимая проживает с отцом ребенка.

"Женщина, которая имеет детей от лица, с которым она не состояла и не состоит в зарегистрированном браке, но с которым она ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей, права на получение пособия, на детей как одинокая мать, не имеет", – указано в решении суда.

Летичевский районный суд Хмельницкой области признал женщину виновной по частям 1 и 2 статьи 190 УК и назначил ей полтора года лишения свободы, заменив это испытательным сроком, поскольку подозреваемая воспитывает двоих малолетних детей.

Суд также удовлетворил иск управления социальной защиты населения Хмельницкой районной государственной администрации. Женщина должна вернуть государству 92789 грн 83 коп.

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