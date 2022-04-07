В Хмельницкую область переехало 128 тысяч переселенцев: некоторые уже нашли работу

В Хмельницкую область переехало 128 тысяч переселенцев: некоторые уже нашли работу

Более полутысячи человек обратились в службу занятости.

На временное проживание в Хмельницкую область переехало 128 тысяч украинцев из регионов, где ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гамалий.

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Среди переселенцев уже есть те, кто в Хмельницкой области получил статус безработного. Некоторые даже уже официально трудоустроены.

"В Хмельницкую областную службу занятости уже обратились 567 вынужденно перемещенных лиц. Подавляющее большинство — жители Киева и Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Из них трудоустроено 26 человек, а 196 — получили статус безработных", — подчеркнул руководитель региона.

По его словам, всего с начала масштабного вторжения российских захватчиков в Украину, 24 февраля, в области побывало около 300 тысяч переселенцев.

Как сообщалось, в Хмельницкий переехало шесть предприятий из "горячих точек": заявки есть еще. Размещает свое производство преимущественно легкая и перерабатывающая промышленность.

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