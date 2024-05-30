В Хмельнитчине мужчина во время секса убил женщину

На суде мужчина утверждал, что все произошло случайно.

В Хмельницкой области к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который во время секса убил женщину.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого апелляционного суда.

Трагедия произошла в ноябре 2021 года в городе Староконстантинов на Хмельнитчине. Мужчина, женщина вместе с другими молодыми людьми, выпивали в подвале жилого дома. Когда мужчина и женщина остались вдвоем, они занялись сексом. Во время полового акта мужчина задушил женщину. Однако он этого якобы не заметил, уснул рядом, а на следующий день вызвал такси и уехал.

Местный суд признал мужчину виновным в преступлении и приговорил к 5 годам лишения свободы, однако прокурор обжаловал наказание в апелляционном суде.

"Суд первой инстанции действия квалифицировал по ст.119 УК Украины как убийство по неосторожности. Не соглашаясь с приговором суда первой инстанции в части квалификации действий обвиняемого, прокурор подал апелляционную жалобу, в которой просил его отменить и вынести новый приговор, которым мужчину признать виновным совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы", - говорил прокурор.

Осужденный подтвердил, что во время полового акта задушил женщину, однако отмечал, что он сделал это нечаянно.

Суд согласился переквалифицировать дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины как умышленное убийство.

Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Одесской области к испытательному сроку приговорили ученика 10 класса, занимавшегося сексом с 12-летней девушкой.

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