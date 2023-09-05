На Хмельнитчине на дороге столкнулись иномарки: есть погибшие (фото)

На Хмельнитчине, в Каменец-Подольском районе, утром 4 сентября произошло смертельное ДТП. Погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На дороге у села Шатава столкнулись два автомобиля Skoda и Mercedes. Причины и обстоятельства аварии выясняются правоохранителями.

На месте аварии погиб 44-летний водитель Skoda. По дороге в больницу скончалась 62-летняя пассажирка микроавтобуса. Во время столкновения женщина зажата металлическими конструкциями.

"Для того, чтобы освободить тело погибшего и деблокировать пострадавшую, спасатели использовали специнструмент. К сожалению, по дороге в больницу женщина погибла, 61-летний водитель микроавтобуса доставлен в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

В аварии на Хмельнитчине погибли два человека. / Фото: ГСЧС в Хмельницкой области

Как сообщалось, вечером 1 сентября на Хмельнитчине пьяный водитель совершил жуткое ДТП. В аварии погибли два человека. Кроме того, три человека получили травмы.

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