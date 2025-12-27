ТСН в социальных сетях

Украина
2563
1 мин

В Хмельницком гремят взрывы

Город атакуют «Шахеды», работает ПВО.

Анастасия Павленко
В городе неспокойно

В городе неспокойно / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Хмельницком с утра раздаются взрывы. В городе работает ПВО.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН.ua.

Напомним, в Украине продолжается воздушная тревога. Враг атакует ракетами.

Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры и дома в Киевской области, пострадал водитель грузовика, сообщил руководитель ОВА Николай Калашник.

Ранее сообщалось, что в Киеве после атаки РФ изменено движение общественного транспорта, часть маршрутов не работает.

Также возникли пожары, по меньшей мере, в четырех районах, повреждены 24-этажный и 18-этажный жилые дома.

Число пострадавших от российских обстрелов по столице возросло до пяти, сообщил мэр Виталий Кличко.

