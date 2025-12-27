- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2563
- Время на прочтение
- 1 мин
В Хмельницком гремят взрывы
Город атакуют «Шахеды», работает ПВО.
В Хмельницком с утра раздаются взрывы. В городе работает ПВО.
Об этом сообщила корреспондентка ТСН.ua.
Напомним, в Украине продолжается воздушная тревога. Враг атакует ракетами.
Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры и дома в Киевской области, пострадал водитель грузовика, сообщил руководитель ОВА Николай Калашник.
Ранее сообщалось, что в Киеве после атаки РФ изменено движение общественного транспорта, часть маршрутов не работает.
Также возникли пожары, по меньшей мере, в четырех районах, повреждены 24-этажный и 18-этажный жилые дома.
Число пострадавших от российских обстрелов по столице возросло до пяти, сообщил мэр Виталий Кличко.