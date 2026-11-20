Город под вражеской атакой / © Associated Press

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Сегодня, 20 ноября, в Хмельницком на фоне вражеской атаки прогремели взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

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В городе слышна работа ПВО. Воздушные силы Украины предупреждали о движении группы ракет в направлении Хмельницкой области.

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«Четко было слышно свист двух ракет. Потом мощные взрывы», — сказала нам горожанка Галина.

Напомним, российская армия в ночь на 20 ноября и утром массированно била по Украине, из-за чего есть погибшие и пострадавшие. Также атака повредила инфраструктуру, дома и другие объекты.

Во Львове два человека погибли и четверо пострадали. В Киеве — трое погибших.

В Польше проверяют информацию о возможном нарушении воздушного пространства во время атаки на Украину неизвестными летающими объектами. Данные о потенциальной угрозе были переданы в Центр правительственной безопасности.

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