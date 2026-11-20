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- Украина
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В Хмельницком гремят взрывы — город атакуют ракетами
В Хмельницком слышны звуки взрывов — в регионе продолжается воздушная атака.
Сегодня, 20 ноября, в Хмельницком на фоне вражеской атаки прогремели взрывы.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
В городе слышна работа ПВО. Воздушные силы Украины предупреждали о движении группы ракет в направлении Хмельницкой области.
«Четко было слышно свист двух ракет. Потом мощные взрывы», — сказала нам горожанка Галина.
Напомним, российская армия в ночь на 20 ноября и утром массированно била по Украине, из-за чего есть погибшие и пострадавшие. Также атака повредила инфраструктуру, дома и другие объекты.
Во Львове два человека погибли и четверо пострадали. В Киеве — трое погибших.
В Польше проверяют информацию о возможном нарушении воздушного пространства во время атаки на Украину неизвестными летающими объектами. Данные о потенциальной угрозе были переданы в Центр правительственной безопасности.