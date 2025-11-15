ТСН в социальных сетях

Украина
1177
1 мин

В Хмельницком лев гулял во дворе местных жителей: появилось видео

По состоянию на данный момент льва так и не нашли, горожан просят быть осторожными, поскольку животное агрессивно.

Светлана Несчетная
Лев в одном из дворов Хмельницкого

Лев в одном из дворов Хмельницкого / © скриншот с видео

К вечеру лев, бежавший из реабилитационного центра для диких животных в Хмельницком, гулял на Вудмоле во дворе местных жителей.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По состоянию на данный момент льва так и не нашли.

Жителей города просят быть осторожными. Животное агрессивно!

Напомним, в Хмельницком из реабилитационного центра для диких животных сбежали два льва. По предварительным данным, животные смогли покинуть территорию заведения из-за внешнего вмешательства — в вольере обнаружили сломанные замки. Одно животное поймали, второй лев продолжает скрываться.

