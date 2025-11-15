- Дата публикации
В Хмельницком лев гулял во дворе местных жителей: появилось видео
По состоянию на данный момент льва так и не нашли, горожан просят быть осторожными, поскольку животное агрессивно.
К вечеру лев, бежавший из реабилитационного центра для диких животных в Хмельницком, гулял на Вудмоле во дворе местных жителей.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По состоянию на данный момент льва так и не нашли.
Жителей города просят быть осторожными. Животное агрессивно!
Напомним, в Хмельницком из реабилитационного центра для диких животных сбежали два льва. По предварительным данным, животные смогли покинуть территорию заведения из-за внешнего вмешательства — в вольере обнаружили сломанные замки. Одно животное поймали, второй лев продолжает скрываться.