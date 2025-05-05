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- Украина
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В Хмельницком маршрутке преследовали три экипажа патрульной полиции: появилось видео
В соцсетях распространили видео преследования маршрутного такси по трем экипажам патрульной полиции.
В Хмельницком полиция устроила погоню за маршруткой. Ее преследовали три экипажа патрульной полиции.
Об этом сообщает «Поділля News».
Погоня за маршруткой началась возле Хмельницкой областной филармонии (по крайней мере, с этого момента ее показали на видео), далее автомобили доехали до пересечения Каменецкой и Владимирской улиц. Что делала маршрутка возле филармонии, неизвестно, ведь маршруты общественного транспорта там отсутствуют. За что преследовали водителя общественного транспорта, также пока остается тайной.
На перекрестке по улице Каменецкой движение маршрутке заблокировали патрульным авто, водителя пытались «достать» из кабины пятеро правоохранителей, однако он «растолкал» их и сбежал в арку по направлению к собору.
Напомним, во Львовской области депутат Мостиского горсовета, убегая от копов, разбил три патрульных авто.