В Хмельницком маршрутке преследовали три экипажа патрульной полиции: появилось видео

Патрульная полиция / © Facebook / Патрульна поліція Києва

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В Хмельницком полиция устроила погоню за маршруткой. Ее преследовали три экипажа патрульной полиции.

Об этом сообщает «Поділля News».

Погоня за маршруткой началась возле Хмельницкой областной филармонии (по крайней мере, с этого момента ее показали на видео), далее автомобили доехали до пересечения Каменецкой и Владимирской улиц. Что делала маршрутка возле филармонии, неизвестно, ведь маршруты общественного транспорта там отсутствуют. За что преследовали водителя общественного транспорта, также пока остается тайной.

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На перекрестке по улице Каменецкой движение маршрутке заблокировали патрульным авто, водителя пытались «достать» из кабины пятеро правоохранителей, однако он «растолкал» их и сбежал в арку по направлению к собору.

Дата публикации 16:19, 05.05.25 Количество просмотров 5 Погоню за маршруткой устроили в Хмельницком патрульные полицейские

Напомним, во Львовской области депутат Мостиского горсовета, убегая от копов, разбил три патрульных авто.

