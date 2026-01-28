В Хмельницком мужчина требовал интима от женщины: он придумал коварный план

В Хмельницком бывший шантажировал женщину интимными фото / © Credits

В Хмельницком наказали мужчину, который шантажировал женщину. Местный житель пытался заставить женщину к интимной близости, угрожая распространить ее личные фото среди родственников и в соцсетях.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда.

Интимные фото как инструмент давления

Согласно материалам судебного дела, мужчина и женщина находились в близких отношениях с марта по август 2025 года. Во время переписки в мессенджерах обвиняемый получил от партнерши ее интимные снимки.

Когда женщина начала избегать встреч с ним, мужчина решил использовать эти фото для шантажа. Следствие установило, что в течение августа и сентября он систематически посылал потерпевшей текстовые и аудиосообщения с требованием секса.

Угрозы «вымышленным видео»

Чтобы сделать давление более эффективным, шантажист угрожал прислать частные снимки, а также вымышленные им интимные видеозаписи в различные группы в социальных сетях. Кроме того, он обещал «слить» компромат непосредственно мужу потерпевшей, ее брату и другим членам семьи.

«Обвиняемый, руководствуясь побуждением удовлетворения своих сексуальных желаний, осознавая унижение чести и достоинства потерпевшей, высказывал требование об осуществлении с ним акта сексуального характера без ее добровольного согласия», — говорится в материалах суда.

Приговор суда

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и заявил, что искренне раскаивается. Суд учел, что подсудимый ранее не имел проблем с законом и воспитывает малолетнего ребенка. Потерпевшая также подтвердила обстоятельства дела во время заседания.

Суд постановил:

Признать мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 154 УК Украины .

Назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Если в течение этого года осужденный не совершит нового правонарушения и будет выполнять возложенные на него обязанности, он избежит реального заключения.

