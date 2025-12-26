- Дата публикации
В Хмельницком мужчина угрожал взрывом в здании ТЦК: как его наказали
52-летний хмельнитчанин позвонил в полицию и заявил о заминировании ТЦК. Взрывчатку не обнаружили. Теперь мужчина будет отбывать срок.
Житель Хмельницкого в состоянии алкогольного опьянения позвонил по телефону на линию «102» и сообщил о «заминировании» ТЦК.
Об этом идет речь в сообщении Хмельницкой областной прокуратуры.
«52-летний местный житель признан виновным в совершении заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в здании, обеспечивающем деятельность органов государственной власти (ч. 2 ст. 259 УК Украины)», — говорится в сообщении ведомства.
Известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил по телефону на линию «102» и сообщил заведомо ложную информацию о заминировании помещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
«Минера» задержана в порядке ст.208 УПК Украины и назначено наказание — 5 лет 2 месяцев лишения свободы.
