ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

В Хмельницком мужчина угрожал взрывом в здании ТЦК: как его наказали

52-летний хмельнитчанин позвонил в полицию и заявил о заминировании ТЦК. Взрывчатку не обнаружили. Теперь мужчина будет отбывать срок.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Хулиган наказан

Хулигана наказан / © Associated Press

Житель Хмельницкого в состоянии алкогольного опьянения позвонил по телефону на линию «102» и сообщил о «заминировании» ТЦК.

Об этом идет речь в сообщении Хмельницкой областной прокуратуры.

«52-летний местный житель признан виновным в совершении заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в здании, обеспечивающем деятельность органов государственной власти (ч. 2 ст. 259 УК Украины)», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил по телефону на линию «102» и сообщил заведомо ложную информацию о заминировании помещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Минера» задержана в порядке ст.208 УПК Украины и назначено наказание — 5 лет 2 месяцев лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина позвонил в полицию и заявил о заминировании ТРЦ.

Дата публикации
Количество просмотров
245
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie