В Хмельницком мужчина угрожал взрывом в здании ТЦК: как его наказали

Житель Хмельницкого в состоянии алкогольного опьянения позвонил по телефону на линию «102» и сообщил о «заминировании» ТЦК.

Об этом идет речь в сообщении Хмельницкой областной прокуратуры.

«52-летний местный житель признан виновным в совершении заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в здании, обеспечивающем деятельность органов государственной власти (ч. 2 ст. 259 УК Украины)», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил по телефону на линию «102» и сообщил заведомо ложную информацию о заминировании помещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Минера» задержана в порядке ст.208 УПК Украины и назначено наказание — 5 лет 2 месяцев лишения свободы.

