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ТСН в социальных сетях

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Украина
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В Хмельницком мужчина выпрыгнул со второго этажа ТЦК: что известно

В Хмельницком мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК после прохождения ВЛК.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Хмельницком ТЦК мужчина спрыгнул из окна второго этажа

В Хмельницком ТЦК мужчина спрыгнул из окна второго этажа

Сегодня, 7 мая, в Хмельницком, в помещении территориального центра комплектования мужчина выпрыгнул из окна второго этажа.

Об этом передает пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Военнообязанный, который находился на втором этаже помещения военкомата после прохождения ВЛК, ожидая заключения комиссии, предпринял попытку побега через окно.

Врачи ВЛК предоставили пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали скорую, которая доставила его в больницу.

По версии ТЦК, никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось.

«Ни одна правовая или административная процедура не столь безысходна, чтобы оправдывать радикальные поступки. Прохождение ВЛК или других процедур может вызвать стресс или тревогу, но это не является основанием для принятия решений, угрожающих жизни или здоровью», — отметили в ТЦК.

Как добавляет «Суспільне Хмельницький», мужчина находится в Хмельницкой областной больнице на обследовании. Он получил политравму.

«Предыдущий диагноз — политравма из-за падения с высоты. Окончательный диагноз, характер повреждений будет установлен после обследований», — рассказали медики.

Ранее сообщалось, что в Луцке в помещении ТЦК нашли мёртвым главу ВЛК.

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