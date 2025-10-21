- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
В Хмельницком мужчина взорвал гранату дома: как его наказали
Суд наказал хмельничанина за незаконное хранение гранаты Ф-1.
Хмельницкий суд признал 34-летнего местного жителя виновным в незаконном обращении со взрывчатыми веществами и назначил ему три года лишения свободы после инцидента со взрывом гранаты в квартире.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Хмельницкой области в Facebok.
Стало известно, что происшествие произошло в июле этого года в одной из квартир многоэтажного дома на улице Заречанской.
По данным следствия, мужчина демонстрировал своей сожительнице гранату Ф-1 и, вытащив из нее предохранительную чеку, вызвал взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.
После инцидента фигурант покинул место происшествия, однако полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве в Днепровском районе произошел взрыв гранатыв квартире, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.