В Хмельницком мужчина взорвал гранату дома: как его наказали

Осужденный / © Национальная полиция Хмельницкой области

Реклама

Хмельницкий суд признал 34-летнего местного жителя виновным в незаконном обращении со взрывчатыми веществами и назначил ему три года лишения свободы после инцидента со взрывом гранаты в квартире.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Хмельницкой области в Facebok.

Стало известно, что происшествие произошло в июле этого года в одной из квартир многоэтажного дома на улице Заречанской.

Реклама

По данным следствия, мужчина демонстрировал своей сожительнице гранату Ф-1 и, вытащив из нее предохранительную чеку, вызвал взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.

После инцидента фигурант покинул место происшествия, однако полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве в Днепровском районе произошел взрыв гранатыв квартире, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.