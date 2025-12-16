ТСН в социальных сетях

В Хмельницком наказали отчима за интим с 14-летней падчерицей, пока ее мать была на заработках

В Хмельницком осудили мужчину из-за интима с 14-летней падчерицей.

суд

Суд наказал мужчину за интим с 14-летней падчерицей из-за интима / © pixabay.com

В Хмельницком к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы приговорил мужчину из-за интима с 14-летней падчерицей. Мужчина должен был ухаживать за ребенком, однако употреблял алкоголь и «совершал действия сексуального характера» в отношении девушки.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда.

Отчим воспользовался отсутствием матери

Как установил суд, события разворачивались в марте 2024 года. Мать девочки уехала на заработки, оставив общего ребенка и своих малолетних детей, среди которых 14-летняя дочь под присмотром своего сожителя.

Следствие установило по меньшей мере четыре эпизода преступных действий. Первый случай произошел когда мужчина употреблял алкоголь. Злоумышленник, достоверно зная возраст ребенка и тот факт, что она является его падчерицей, совершил действия сексуального характера. В суде он заявил, что все происходило «по взаимному согласию».

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Позиция обвиняемого

В зале суда мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что присматривал за детьми своей гражданской жены, пока та была на работе. Мужчина заявил, что «искренне раскаивается» и просил строго не наказывать.

Мать потерпевшей и законный представитель девочки гражданский иск не заявляли, положившись на усмотрение суда относительно суровости наказания.

Приговор суда: рецидив и отягчающие обстоятельства

При назначении наказания суд учел, что подсудимый уже имел проблемы с законом. В частности, в июне 2023 года он был осужден за кражу, а в августе 2025 года получил срок за уклонение от наказания.

Отягчающими обстоятельствами стали:

  • Совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

  • Рецидив преступлений.

  • Совершение действий в отношении члена семьи.

Суд постановил:

  • Признать мужчину виновным по ч. 2 ст. 155 УК Украины.

  • По совокупности приговоров назначить окончательное наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

  • Запретить осужденному работать с детьми или заниматься их воспитанием сроком на 3 года.

  • Взыскать в пользу государства более 32 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Сейчас осужденный находится под стражей, отбывая наказание по предыдущим приговорам.

