В Хмельницком нейрохирурга обвинили в смерти пациентки

Правоохранители объявили подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей 32-летнему нейрохирургу одной из больниц Хмельницкого. Предварительно он не назначил пациентке необходимое лечение после операции, что привело к ее смерти.

Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.

По данным следствия, в апреле 2023 года нейрохирург прооперировал пациентку и произвел ей замену позвоночного импланта. После операции женщина пожаловалась на свое состояние, однако подозреваемый не назначил дополнительное обследование и не назначил необходимое лечение.

Чтобы скрыть послеоперационные осложнения, медик выполнил блокаду триггерных точек, что скрыло симптомы воспалительного процесса в участке послеоперационной раны. В дальнейшем, во время повторного обращения пациентки, врач снова не дал должной оценки жалобам и результатам обследований. В результате женщина умерла», — отмечают в прокуратуре.

За ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины), подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.

