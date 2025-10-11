- Дата публикации
В Хмельницком нейрохирурга обвинили в смерти пациентки
После операции женщина пожаловалась на свое состояние, однако врач не назначил дополнительное обследование и не назначил необходимое лечение.
Правоохранители объявили подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей 32-летнему нейрохирургу одной из больниц Хмельницкого. Предварительно он не назначил пациентке необходимое лечение после операции, что привело к ее смерти.
Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.
По данным следствия, в апреле 2023 года нейрохирург прооперировал пациентку и произвел ей замену позвоночного импланта. После операции женщина пожаловалась на свое состояние, однако подозреваемый не назначил дополнительное обследование и не назначил необходимое лечение.
Чтобы скрыть послеоперационные осложнения, медик выполнил блокаду триггерных точек, что скрыло симптомы воспалительного процесса в участке послеоперационной раны. В дальнейшем, во время повторного обращения пациентки, врач снова не дал должной оценки жалобам и результатам обследований. В результате женщина умерла», — отмечают в прокуратуре.
За ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины), подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.
