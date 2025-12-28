- Дата публикации
В Хмельницком осудили школьницу: работала на россиян
Одиннадцатикласснице назначили два года условного срока. В суде девушка заключила с прокурором соглашение о признании виновности.
В Хмельницком осудили 16-летнюю девушку, которая, по версии следствия, передавала данные о военных объектах российскому разведчику, заплатившему за это 3 тысячи 802 гривны. Она признала свою вину.
Об этом говорится в приговоре суда.
По данным следствия, в июне 2025 года девушка через Telegram начала общение с военным Центра информационных операций Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который предложил ей подработку, на что она согласилась.
По данным приговора, девушка выполнила следующие задачи:
28 июля 2025 сняла на видео Национальную академию Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, за что получила на свою карту 949 гривен
1 августа 2205 года осуществила видеофиксацию воинской части Сил специальных операций ВСУ, за что ей прислали 501 гривну
6 августа 2025 провела видеосъемку областного ТЦК и СП, за что ей заплатили 902 гривны
11 августа 2025 года заснимала участок железной дороги, по которому двигались поезда с военным грузом, за что получила 1450 гривен
14 августа 2025 года установила возле железнодорожного пути видеокамеру, подключенную к павербанку, предоставив к ней доступ военному РФ, который онлайн мог наблюдать за движением поездов с военным грузом. На приобретение технического оборудования ей было отправлено 3 тысячи 495 гривен.
Ей грозило лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. Однако, по данным приговора, она заключила соглашение о признании виновности.
Ей назначен наказание в виде пяти лет лишения свободы, которое заменили на два года испытательного срока. Ее выпустили в зале суда.
