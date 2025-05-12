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- Украина
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В Хмельницком парня ударило током на крыше грузового поезда: появилось видео
В Украине произошел еще один случай поражения ребенка электрическим током на крыше поезда. Спасатели вовремя приехали и смогли спасти жизнь подростка.
В Хмельницком парня 2010 года рождения поразило током, когда он залез на грузовой вагон. Вероятно, подросток поднялся на крышу из-за опасной игры, которая становится популярной в Сети.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Спасатели приехали вовремя и сняли парня с поезда. К счастью, после поражения он остался жив.
Помощь травмированному подростку оказывают врачи.
Правоохранители установят обстоятельства произошедшего.
В ГСЧС напоминают, что детям стоит напоминать об ожидающей их железной дороге опасности. Родители должны рассказывать, что такие объекты — это не место для игр.
«Подъем на вагоны может стоить жизни — контактная сеть под напряжением и опасна даже без прикосновения. Не оставляйте детей без присмотра у путей. Объясняйте, что фото или видео на крыше поезда — смертельно опасная игра, сообщают спасатели.
Напомним, недавно в Буче под Киевом тяжелые ожоги из-за такого «развлечения» получила 14-летняя девочка. Несовершеннолетняя залезла на вагон и задела головой провода.