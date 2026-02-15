- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 363
- Время на прочтение
- 1 мин
В Хмельницком посетитель торгового центра напал на охранника: что известно
Полиция выясняет причины и обстоятельства инцидента.
Вечером в воскресенье, 15 февраля, в торговом центре «Оазис» в городе Хмельницком произошел конфликт с участием посетителя и охранника заведения.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
По предварительным данным, во время конфликта один из посетителей напал на охранника.
Мужчину задержали, на месте работают полицейские.
Ранее издание Суспільне со ссылкой на директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщило, что бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в травмпункт из этого торгового центра.
Также в Сети появились сообщения о стрельбе, которая якобы произошла в торговом центре.
Однако в полиции информацию о выстрелах опровергли.
«Информация о стрельбе в торговом центре, которая распространяется по сети, не соответствует действительности. Правоохранители сейчас работают над установлением всех обстоятельств происшествия для дальнейшей правовой квалификации и принятия соответствующего процессуального решения.», — говорится в сообщении.
