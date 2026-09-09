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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок: что известно

В Хмельницком обломки сбитой цели рухнули на рынок. Вспыхнул пожар.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Взрыв (иллюстративный фото)

Взрыв (иллюстративный фото) / © Associated Press

Во время вечерней тревоги 9 сентября в Хмельницкой области работала ПВО. Обломки сбитой цели упали на рынок в областном центре, там разгорелся пожар.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

Атака РФ на Хмельницкий — что известно

Сергей Тюрин отметил, что на месте пожара уже работают подразделения экстренных служб по ликвидации последствий и установлению масштабов повреждений.

Все соответствующие службы работают на месте. Выясняем обстоятельства и последствия происшествия. Детали со временем», — подчеркнул глава области.

Атака РФ на Хмельницький / © соцмережі

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Напомним, Россия ударила беспилотником по торгово-развлекательному центру в Сумах сегодня вечером, 9 сентября. Из-за удара здание потерпело разрушения, там вспыхнул пожар.

Также Киевщина 9 сентября подверглась массированной атаке дронов, в результате которой зафиксированы разрушения и пожары в шести районах. В частности, в Белой Церкви спасатели тушили огонь на пищевом предприятии.

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