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В Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок: что известно
В Хмельницком обломки сбитой цели рухнули на рынок. Вспыхнул пожар.
Во время вечерней тревоги 9 сентября в Хмельницкой области работала ПВО. Обломки сбитой цели упали на рынок в областном центре, там разгорелся пожар.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.
Атака РФ на Хмельницкий — что известно
Сергей Тюрин отметил, что на месте пожара уже работают подразделения экстренных служб по ликвидации последствий и установлению масштабов повреждений.
Все соответствующие службы работают на месте. Выясняем обстоятельства и последствия происшествия. Детали со временем», — подчеркнул глава области.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия ударила беспилотником по торгово-развлекательному центру в Сумах сегодня вечером, 9 сентября. Из-за удара здание потерпело разрушения, там вспыхнул пожар.
Также Киевщина 9 сентября подверглась массированной атаке дронов, в результате которой зафиксированы разрушения и пожары в шести районах. В частности, в Белой Церкви спасатели тушили огонь на пищевом предприятии.