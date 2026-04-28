В Хмельницком произошла стрельба: первые подробности

Пистолет

В Хмельницком 28 апреля произошла стрельба посреди улицы.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Как сообщают, стрелка уже задержали.

В полиции подтвердили факт задержания мужчины, который открыл стрельбу в Хмельницком.

«Он использовал пневматическое оружие и был задержан патрульной полицией, обошлось без пострадавших», — сообщила представитель ГУНП в Хмельницкой области Инна Глега для ТСН.

Задержание мужчины

Напомним, в Тернополе 15-летняя школьница нанесла ножевые ранения своей однокласснице в одном из жилых домов микрорайона «Новий світ».

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в областную детскую больницу. По словам медиков, во время одного из ударов обломок ножа остался в голове девушки, из-за чего ее доставили в реанимационное отделение.

Правоохранители и психологи общаются с нападавшей и выясняют все обстоятельства конфликта. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по статье о покушении на убийство.

Также в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва по улице Тракторостроителей, где неизвестные взорвали гранату возле магазина.

