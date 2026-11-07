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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Хмельницком раздались взрывы: повреждена многоэтажка, ранен – что известно

В Хмельницком после взрывов зафиксировали повреждение жилых домов, а местные жители сообщали о столбе дыма над городом.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Дым от взрыва

Дым от взрыва. / © скриншот с видео

В субботу, 7 ноября, в Хмельницком раздались взрывы. Местные паблики сообщали о громких звуках и столбе дыма, который был виден над городом.

О последствиях атаки сообщил городской голова Александр Симчишин.

Какие последствия взрывов в Хмельницком

По словам мэра, в результате российской атаки повреждены частные жилые дома и окна в многоэтажке.

«Пока известно об одном пострадавшем, без госпитализации», — отметил Симчишин.

Он добавил, что все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Также городской голова поблагодарил силы противовоздушной обороны ВСУ.

Российские атаки на украинские города

В ночь на 7 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники. Под ударом оказались Киев и ряд областей: повреждены жилые дома, объекты энергетики и гражданская инфраструктура, погибли и ранены. О последствиях массированной атаки РФ сообщали в разных регионах страны.

В Павлограде в Днепропетровской области российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру. Повреждены многоквартирные дома, предприятие, автомобили и хозяйственные постройки. Среди пострадавших были и дети — подробности удара по Павлограду сообщили местные власти.

В Винницкой области российские войска атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру. В результате удара повреждено здание пожарной части и территория местного рынка, уничтожены автомобили и торговый киоск. Также сообщалось о пострадавшем человеке — атака на Виннитчину затронула гражданские объекты.

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