Украина
63
1 мин

В Хмельницком раздались взрывы: сработало ПВО, есть повреждения

В ночь на 3 сентября в Хмельницком прогремели взрывы. Силы противовоздушной обороны отражали атаку противника.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в соцсетях сообщил, что в результате российской атаки возникли повреждения и возгорания.

Спасатели оперативно устраняют последствия. В нескольких жилых домах зафиксировано повреждение окон. По предварительным данным, пострадавших или погибших нет.

В то же время в небе зафиксированы самолеты стратегической авиации врага. Глава города призвал жителей обязательно реагировать на сигнал воздушной тревоги и оставаться в укрытиях в случае повторной угрозы.

"Держим строй", - добавил Симчишин.

63
