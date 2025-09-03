- Дата публикации
В Хмельницком раздались взрывы: сработало ПВО, есть повреждения
В ночь на 3 сентября в Хмельницком прогремели взрывы. Силы противовоздушной обороны отражали атаку противника.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в соцсетях сообщил, что в результате российской атаки возникли повреждения и возгорания.
Спасатели оперативно устраняют последствия. В нескольких жилых домах зафиксировано повреждение окон. По предварительным данным, пострадавших или погибших нет.
В то же время в небе зафиксированы самолеты стратегической авиации врага. Глава города призвал жителей обязательно реагировать на сигнал воздушной тревоги и оставаться в укрытиях в случае повторной угрозы.
"Держим строй", - добавил Симчишин.