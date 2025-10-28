- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4341
- Время на прочтение
- 1 мин
В Хмельницком раздался взрыв: что известно
В Хмельницком днем 28 октября раздался сильный взрыв. Как установили впоследствии, произошел обвал в одном из домов.
Днем 28 октября в Хмельницком раздался взрыв. Произошел обвал в одной из многоэтажек.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Анастасия Павленко.
Детали взрыва в Хмельницком
Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме по улице Тернопольская. Оказалось, что случился обвал. На место отправились кареты скорой и полиция.
«Сегодня, 28 октября, около 15.00 в Хмельницком по улице Тернопольской был слышен взрыв. По предварительной информации произошел взрыв бытового газа в доме 34/2. На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции», — говорится в официальном сообщении полиции Хмельницкой области.
По данным СМИ, вероятно, произошла утечка газа. Из-за взрыва снесло несколько этажей. К сожалению, предварительно есть погибшие.
Напомним, 9 октября в Киеве произошел обвал перекрытия дома.
Инцидент произошел в части здания, где во время предварительного обследования не было зафиксировано никакой угрозы обрушения. Этот дом в Соломенском районе был поврежден в результате вражеских обстрелов в ночь на 4 июля.