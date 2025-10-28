В Хмельницком раздался взрыв: что известно

Взрыв в Хмельницком

Днем 28 октября в Хмельницком раздался взрыв. Произошел обвал в одной из многоэтажек.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Анастасия Павленко.

Детали взрыва в Хмельницком

Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме по улице Тернопольская. Оказалось, что случился обвал. На место отправились кареты скорой и полиция.

«Сегодня, 28 октября, около 15.00 в Хмельницком по улице Тернопольской был слышен взрыв. По предварительной информации произошел взрыв бытового газа в доме 34/2. На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции», — говорится в официальном сообщении полиции Хмельницкой области.

По данным СМИ, вероятно, произошла утечка газа. Из-за взрыва снесло несколько этажей. К сожалению, предварительно есть погибшие.

Обвал дома в Хмельницком

Напомним, 9 октября в Киеве произошел обвал перекрытия дома.

Инцидент произошел в части здания, где во время предварительного обследования не было зафиксировано никакой угрозы обрушения. Этот дом в Соломенском районе был поврежден в результате вражеских обстрелов в ночь на 4 июля.

