Украина
2153
В Хмельницком раздаются взрывы

В областном центре фиксируют российские беспилотники.

Взрыв.

© Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром 23 декабря во время массированной атаки в Хмельницком раздаются взрывы. Воздушная тревога в регионе продолжается с 05:06.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.ua.

«В Хмельницком произошли сильные взрывы. В городе слышен звук „Шахедов“, — сообщили корреспонденты.

Мониторинговые каналы сообщают, что над территорией города фиксируется несколько беспилотников. Крылатые ракеты обошли областной центр.

По данным наших корреспондентов, в Хмельницком и местами на территории области пропал свет. В некоторых населенных пунктах света нет уже почти два часа. Пока информации от облэнерго об отключениях нет.

Как сообщалось, от рассвета РФ атакует Ивано-Франковскую область, ударив по Янтарю «Шахедами». В городе были слышны звуки взрывов. Работали силы ПВО.

2153
