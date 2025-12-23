Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром 23 декабря во время массированной атаки в Хмельницком раздаются взрывы. Воздушная тревога в регионе продолжается с 05:06.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.ua.

«В Хмельницком произошли сильные взрывы. В городе слышен звук „Шахедов“, — сообщили корреспонденты.

Мониторинговые каналы сообщают, что над территорией города фиксируется несколько беспилотников. Крылатые ракеты обошли областной центр.

По данным наших корреспондентов, в Хмельницком и местами на территории области пропал свет. В некоторых населенных пунктах света нет уже почти два часа. Пока информации от облэнерго об отключениях нет.

Как сообщалось, от рассвета РФ атакует Ивано-Франковскую область, ударив по Янтарю «Шахедами». В городе были слышны звуки взрывов. Работали силы ПВО.