- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2153
- Время на прочтение
- 1 мин
В Хмельницком раздаются взрывы
В областном центре фиксируют российские беспилотники.
Утром 23 декабря во время массированной атаки в Хмельницком раздаются взрывы. Воздушная тревога в регионе продолжается с 05:06.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН.ua.
«В Хмельницком произошли сильные взрывы. В городе слышен звук „Шахедов“, — сообщили корреспонденты.
Мониторинговые каналы сообщают, что над территорией города фиксируется несколько беспилотников. Крылатые ракеты обошли областной центр.
По данным наших корреспондентов, в Хмельницком и местами на территории области пропал свет. В некоторых населенных пунктах света нет уже почти два часа. Пока информации от облэнерго об отключениях нет.
Как сообщалось, от рассвета РФ атакует Ивано-Франковскую область, ударив по Янтарю «Шахедами». В городе были слышны звуки взрывов. Работали силы ПВО.