В Хмельницком во время задержания мужчины полицейский сломал ему ногу и ребро

Полицейскому светит термин / © Associated Press

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю из Хмельницкого, который во время проверки военно-учетных документов избил мужчину. Потерпевший получил переломы ноги, ребра и носа, а также травму коленного сустава.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Инцидент произошел во время совместных мер с представителями ТЦК и СП на территории вещевого рынка. Один из продавцов, увидев проверку, стал убегать. Правоохранитель настиг его и во время задержания несколько раз ударил.

По данным следствия, подозреваемый сначала ударил мужчину по ноге, из-за чего тот упал, однако смог подняться. Впоследствии правоохранитель снова его догнал, повалил на землю и ударил коленом в грудь, голову и лицо. В этот момент мужчина уже не сопротивлялся. Однако после стычки он смог убежать.

В результате инцидента пострадавший получил перелом ноги, ребра и носа, а также травму коленного сустава. Согласно заключению экспертизы, это повреждение средней и легкой степени тяжести.

Правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием без признаков пыток (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

