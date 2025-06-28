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- Украина
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В Хмельницком якобы из поезда стреляли по ребенку: подробности инцидента
Пока официальных обращений по поводу инцидента в полицию не поступало.
В Хмельницком стражи порядка начали проверку после появления в соцсетях видео, на котором видно, как мужчина в поезде якобы стреляет из пневматического оружия в сторону ребенка. Инцидент произошел у железнодорожного переезда в микрорайоне Гречаны.
Об этом сообщает Общественное .
Инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур рассказала, что официальных обращений по этому случаю не поступало. Однако сотрудники полиции обнаружили видео во время мониторинга социальных сетей и зарегистрировали событие в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
«Событие зарегистрировано. Проводится проверка», — отметила Мазур.
Директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи Александр Костюк также сообщил, что обращений о предоставлении помощи после этого инцидента не поступало.
В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств.
Напомним, в Черниговской области 11-летний мальчик подобрал неизвестный предмет, который взорвался у него в руках.
В результате взрыва ребенок получил ранения и был срочно госпитализирован в медицинское учреждение. О состоянии пострадавшего сообщается, что он стабилен, но требует дальнейшего лечения.
Предварительно речь идет об остатках боеприпаса или мине, которые могли остаться на территории после боевых действий или учений.