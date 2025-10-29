В Хмельницком завершили разбор завалов после взрыва в многоэтажке (фото)

Последствия взрыва в Хмельницком

В Хмельницком спасатели завершили работы по разбору завалов, образовавшихся в результате взрыва в жилом доме.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

По информации спасателей, к сожалению, в результате трагедии погибли два человека — женщина 1973 года рождения и мужчина 1983 года рождения. Еще пять человек получили ранения, среди них — ребенок.

По данным ГСЧС, взрывом разрушены девять квартир, еще пятнадцать — повреждены.

На месте происшествия работали около ста спасателей и 24 единицы техники, в том числе подразделения спасателей-верхолазов и специальное отделение «Дельта».

Напомним, ранее мы писали о том, что 28 октября днем в Хмельницком на улице Тернопольской прогремел мощный взрыв в многоквартирном доме, который вызвал частичный обвал конструкций. Предварительная причина, которую рассматривают, — бытовой газ, но окончательные выводы предоставят эксперты.