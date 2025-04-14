В Хмельницкой области 18-летний мотоциклист насмерть сбил ребенка - подробности трагедии

ДТП / © Национальная полиция Хмельницкой области

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В Хмельнитчине 18-летний мотоциклист сбил насмерть 11-летнего мальчика, который ехал на электросамокате. После аварии водитель скрылся.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 13 апреля, около 13:50 по ул. Центральной в с. Шаровечка Хмельницкого района», — говорится в сообщении.

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По информации правоохранителей, 18-летний водитель мотоцикла «Loncin JL200-68F» столкнулся с электросамокатом, на котором в то время двигался 11-летний мальчик. Ребенок от полученных травм погиб на месте происшествия.

18-летний водитель мотоцикла после наезда на 11-летнего мальчика покинул место трагедии. Полиция оперативно разыскала и задержала. Мотоцикл с характерными повреждениями изъяли. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК — нарушение ПДД, повлекшее смерть. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный военный насмерть сбил ребенка на переходе.