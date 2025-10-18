В Хмельницкой области автослесарь угнал авто клиента, напился и устроил ДТП

ДТП / © Национальная полиция Хмельницкой области

В Староконстантинове Хмельницкой области23-летний местный житель, который работал автослесарем, угнал автомобиль своего клиента и, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвал дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области в Facebook.

По данным полиции, 9 октября около 23:00 мужчина, находясь в состоянии опьянения, пришел в гараж, где занимался ремонтом и обслуживанием автомобилей. Он решил поехать в продуктовый магазин, поэтому сел за руль отремонтированного Volkswagen, принадлежавшего одному из клиентов.

Проехав около 600 метров, водитель не справился с управлением и врезался в забор частного дома. Именно жители дома, чье имущество было повреждено, вызвали полицию.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, установили, что уровень алкоголя в крови нарушителя превышал допустимую норму более чем в десять раз.

Следователи отдела полиции № 1 (г. Староконстантинов) за процессуального руководства прокуратуры объявили мужчине подозрение по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством. Кроме того, на него составлены административные материалы по статьям 130 (управление автомобилем в состоянии опьянения) и 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция Хмельницкой области отмечает, что управление автомобилем в состоянии опьянения недопустимо и представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Нарушитель будет нести как административную, так и уголовную ответственность.

