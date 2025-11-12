В Хмельницкой области чиновник в нетрезвом состоянии насмерть сбил велосипедиста: как его наказали

суд / © Pixabay

Реклама

В Шепетовском районе Хмельницкой области военный, находясь не при исполнении служебных обязанностей, вызвал смертельную аварию и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сообщается, что управляя собственным авто неподалеку от села Грицев, он попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где сбил 57-летнего велосипедиста. В результате удара мужчина погиб на месте.

Реклама

Правоохранители задержали военнослужащего через несколько часов после смертельного ДТП. Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения — уровень алкоголя в крови составлял 1,11 промилле.

Шепетовский горрайонный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание — шесть лет лишения свободы с пятилетним запретом садиться за руль.

Адвокаты подали апелляционную жалобу, однако Хмельницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Житомире судят военного, который в начале зимы совершил смертельное ДТП на пешеходном переходе.