В Хмельницкой области чиновник в нетрезвом состоянии насмерть сбил велосипедиста: как его наказали
В результате столкновения с автомобилем велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.
В Шепетовском районе Хмельницкой области военный, находясь не при исполнении служебных обязанностей, вызвал смертельную аварию и скрылся с места ДТП.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Сообщается, что управляя собственным авто неподалеку от села Грицев, он попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где сбил 57-летнего велосипедиста. В результате удара мужчина погиб на месте.
Правоохранители задержали военнослужащего через несколько часов после смертельного ДТП. Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения — уровень алкоголя в крови составлял 1,11 промилле.
Шепетовский горрайонный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание — шесть лет лишения свободы с пятилетним запретом садиться за руль.
Адвокаты подали апелляционную жалобу, однако Хмельницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
