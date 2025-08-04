В Хмельницкой области депутат обвиняет попа УПЦ МП в убийстве военного: что говорит полиция

Смерть военного в монастыре в Староконстантинове / © pixabay.com

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В Староконстантинове в Хмельницкой области депутат местного городского совета Сергей Жмурко обвиняет наместника монастыря УПЦ МП в убийстве ветерана. Полиция в свою очередь отрицает факт убийства.

Детали скандала выяснял ТСН.ua

Сначала Сергей Жмурко сообщил у себя в Facebook, что в Староконстантинове на территории монастыря УПЦ МП был убит военнослужащий ВСУ. По его данным, военный был избит настоятелем монастыря Московского патриархата во время совместного употребления алкоголя.

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«Настоятель монастыря хорошо известен в определенных кругах, как любитель водки и других мирских соблазн. В начале вторжения, в феврале 2022 года в монастыре группой депутатов горсовета обнаружили пьяных и избитых монахов, на столе была закуска и водка. С тех пор настоятель испугался и притих, теперь принялся за старое. Неудивительно, что такое возможно», — писал Жмурко.

Реакция полиции

Полиция Хмельницкой области опровергла слухи об убийстве.

«В социальных сетях распространяется информация о том, что в Староконстантинове на территории монастыря УПЦ МП был убит военнослужащий ВСУ. Эта информация не соответствует действительности», — сообщили правоохранители.

Судебно медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стал острый панкреатит.

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«Причина смерти не связана с телесными повреждениями», — заверила представитель Хмельницкой полиции Инна Глега, передает «Телеграф».

Депутат продолжает стоять на своем

Депутат местного городского совета Сергей Жмурко продолжает настаивать, что факт избиения военного священником УПЦ МП был.

«Пили сначала, потом избивали военного, когда ему стало плохо, вовремя помощи не оказали. Эксперт дал заключение — смерть от панкреатита. Неадекватного и пьяного настоятеля монастыря и его монаха после взятия объяснений просто отпустили из полиции», — отмечает Жмурко.

Также он опубликовал видео с камер наблюдения, где, как утверждает, показан момент избиения. На записи плохого качества мужчина в синей кофте бьет другого мужчину руками и ногами, а затем оттаскивает без сознания или тело на дорожку.

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Ранее сообщалось, что дочь попа УПЦ МП установила камеру под куполом храма, чтобы следить за ВСУ для россиян.