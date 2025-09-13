ТСН в социальных сетях

В Хмельницкой области двое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю девушку: как их наказали (фото)

Правоохранители задержали мужчин на следующий день после инцидента.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
суд

суд / © khmel.gp.gov.ua

В Хмельницкой области двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщила региональная прокуратура в субботу, 13 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры

«Происшествие произошло в ночь с 11 на 12 сентября в Шепетовском районе. Мужчины, предварительно сговорившись, воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней девушки, жестоко изнасиловали ее. Они были задержаны правоохранителями 12 сентября», — говорится в сообщении.

/ © khmel.gp.gov.ua

© khmel.gp.gov.ua

По факту инцидента начато уголовное производство по статье об изнасиловании несовершеннолетней, совершенное группой лиц. Обоим мужчинам суд назначил арест с запретом внесения залога.

/ © khmel.gp.gov.ua

© khmel.gp.gov.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который изнасиловал женщинупосле того, как якобы «она отказалась выйти за него замуж».

