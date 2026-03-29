В Хмельницкой области гремели взрывы — что известно

РФ атаковала Хмельницкую область / © Associated Press

Ночью россияне атаковали Хмельницкую область. В области работали силы противовоздушной обороны — есть ущерб.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

«По состоянию на данный момент информация о погибших, травмированных не поступала. В результате атаки были перебои с электроснабжением. Энергетики в кратчайшие сроки заживили всех пользователей», — отметил он.

Напомним, вблизи Николаева в результате врага атаки пострадали семеро детей. Все они получили ранения различной степени тяжести.