В Хмельницкой области из-за атаки россиян погиб человек: что известно

Взрыв.

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 23 декабря, российская армия атаковала Хмельницкую область. Погиб человек.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

«В результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким», — подчеркнул чиновник.

Реклама

По его словам, из-за обстрелов также зафиксированы перебои с электроснабжением.

Как сообщалось, утром в Хмельницком раздались взрывы. Город находился под атакой беспилотников. В Хмельницком и местами на территории области пропал свет. Пока информации от облэнерго об отключениях нет.