В Хмельницкой области из-за атаки россиян погиб человек: что известно

Детали российских обстрелов неизвестны.

Взрыв.

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 23 декабря, российская армия атаковала Хмельницкую область. Погиб человек.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

«В результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким», — подчеркнул чиновник.

По его словам, из-за обстрелов также зафиксированы перебои с электроснабжением.

Как сообщалось, утром в Хмельницком раздались взрывы. Город находился под атакой беспилотников. В Хмельницком и местами на территории области пропал свет. Пока информации от облэнерго об отключениях нет.

