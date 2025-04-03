В Хмельницкой области мобилизованный избил работника ТЦК стулом: детали истории

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Хмельницкой области судили мужчину, который ударил стулом работника ТЦК в помещении военкомата.

Об этом говорится в приговоре Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области.

Как отмечается в материалах дела, 11 октября 2024 жителя г. Шепетовка доставили в местный ТЦК для уточнения данных. После прохождения ВВК мужчина поднялся на второй этаж в помещение кабинета к работнику ТЦК. Тот спросил его, почему он проживает в Украине. Возмутившись такого высказывания, мужчина взял стул и ударил работника военкомата по голове.

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В суде мужчина признал свою вину, раскаялся и попросил прощения за содеянное. Суд учел, что обвиняемый ранее не судим, под наблюдением у нарколога и психиатра не находится, по месту жительства характеризуется положительно, работает, имеет двоих несовершеннолетних детей.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн).

Напомним, что во Львове военнообязанного женщины "отбивали" мужчину от ТЦК.