В Хмельницкой области мужчина насиловал маленькую падчерицу: как его наказали

Пока жена была на работе, злоумышленник пользовался беспомощным состоянием ребенка, когда 11-летняя девочка спала, и несколько раз в течение года изнасиловал ее.

Насилие

Насилие / © Прокуратура города Киева

На Хмельнитчине к пожизненному заключению приговорен 48-летний мужчина за изнасилование своей малолетней падчерицы.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области в Facebook.

«События имели место в 2022 году, когда девочке было 11 лет. Пока жена была на работе, злоумышленник пользовался беспомощным состоянием потерпевшей (обычно девочка спала) и несколько раз за год изнасиловал ее», — говорится в сообщении.

В конце концов ребенок все рассказал матери, и тот обратился с заявлением в полицию.

Злоумышленник был задержан. К слову, он уже и раньше привлекался к уголовной ответственности. Во время обыска у мужчины обнаружили также нелегальные патроны разного калибра и прах.

Следователи полиции в апреле 2023 года завершили расследование и передали материалы в суд. Злоумышленник всячески затягивал разбирательство, не признавал своей вины и пытался избежать ответственности.

И вот недавно суд завершил рассмотрение уголовного производства, признав мужчину виновным по ч.ч. 4, 6 ст. 152 (Изнасилование, совершенное повторно, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к пожизненному заключению.

В Киеве задержан 51-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки. Во время пребывания в квартире мужчина напиток несовершеннолетним алкоголем, после чего, как только ее знакомая ушла, изнасиловал ее.

