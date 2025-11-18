В Хмельницкой области мужчина потерял четверть миллиона гривен из-за авто: как действовали аферисты

Покупка авто / © Raut.ru

Желание сэкономить на покупке иномарки обернулось жителям Хмельнитчины потерей четверти миллиона гривен. Мужчина попал в ловушку аферистов, обещавших доставить автомобиль из-за границы.

Об этом пишет полиция Хмельницкой области.

Событие произошло в городе Изяслав. Потерпевший нашел привлекательное объявление о продаже автомобиля на одной из популярных интернет-платформ. Цена была значительно ниже рыночной, что и привлекло внимание покупателя.

Связавшись с продавцом, мужчина узнал, что транспортное средство якобы находится за границей. Аферист заверил, что готов организовать доставку, но для этого необходимо оплатить ряд сопутствующих услуг.

Злоумышленник действовал убедительно, поэтапно требуя средства под разными предлогами. Муж согласился оплатить:

таможенные пошлины;

сертификацию автомобиля;

услуги по доставке.

Ничего не подозревая, потерпевший совершил несколько транзакций на счет, указанный «продавцом». Общая сумма переводов составила 240 тысяч гривен. Сразу после получения средств связь с псевдопродавцем оборвалась, а обещанного автомобиля покупатель так и не дождался.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Следователи открыли уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Как не стать жертвой аферистов

Полицейские еще раз призывают граждан быть максимально осмотрительными во время онлайн-покупок, особенно когда речь идет о дорогостоящих товарах.

Основные правила безопасности:

Не перечисляйте деньги вперед. Требуйте осмотра товара и проверки документов перед оплатой. Проверяйте продавца. Ищите отзывы, проверяйте номера телефонов и банковских карт в базах мошенников в интернете. Остерегайтесь заниженных цен. Если стоимость авто значительно ниже среднерыночной — это первый признак мошенничества. Ищите альтернативы. Договаривайтесь о личной встрече или используйте проверенные сервисы с защитой покупателя.

